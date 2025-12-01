El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Bormujos se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día. Durante la madrugada, se registrarán temperaturas alrededor de 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. La sensación térmica será bastante confortable, gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 68% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Hacia el mediodía, se espera que la velocidad del viento alcance los 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que el día avance, el viento cambiará a direcciones del noreste y este, manteniendo su intensidad.

En cuanto a la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a 17 grados , antes de descender nuevamente a 14 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 18:07, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada, ideal para disfrutar de un paseo nocturno o una cena al aire libre.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.