El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo variado a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán muy nubosos, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a momentos de sol, especialmente en las horas centrales, donde el cielo se despejará notablemente.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, con un valor máximo que alcanzará los 11 grados . Este clima templado puede resultar agradable para quienes planeen actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, alcanzando los 10 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, hasta llegar a un 86% por la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Respecto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Estos vientos pueden aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se esperan rachas fuertes que puedan causar incomodidad.

En lo que respecta a la precipitación, las previsiones indican que no habrá lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del día.

En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente despejado tras una mañana nublada, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente ante la frescura del ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.