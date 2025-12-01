El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

Hoy, 30 de noviembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo variado que promete ser interesante para los habitantes y visitantes de la localidad. A lo largo del día, el cielo estará predominantemente nuboso, con momentos de poco nuboso que permitirán disfrutar de algunos claros. La nubosidad será más intensa en las primeras horas de la jornada, pero se espera que a medida que avance el día, el cielo se despeje ligeramente, ofreciendo intervalos de sol.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un rango que oscilará entre los 8 y 9 grados . Este descenso en la temperatura es característico de la temporada, y se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente durante las horas de la mañana y al caer la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 82% al final del día, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

En cuanto a la humedad, se prevé que se mantenga alta, alcanzando un 86% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de frío más aguda, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la predicción meteorológica de hoy. Se registrarán vientos provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h. Estos vientos, aunque moderados, pueden hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas abiertas. Por lo tanto, es recomendable tener en cuenta la dirección y la velocidad del viento al planificar actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día seco, sin probabilidades de lluvia. Esto permitirá que los habitantes de Bailén realicen sus actividades cotidianas sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de precipitaciones es un alivio, especialmente en esta época del año, cuando las lluvias pueden ser más frecuentes.

El orto se producirá a las 08:11, lo que permitirá disfrutar de la luz del día desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 17:56, marcando el final de un día que, aunque fresco y nuboso, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y la vida en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.