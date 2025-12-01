El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 5 grados a media mañana. El viento soplará desde el este a una velocidad de 13 km/h, lo que aportará un ligero frescor al ambiente. A lo largo de la jornada, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados hacia las 15:00 horas. La humedad comenzará a descender, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. El viento cambiará de dirección, soplando desde el sureste con una velocidad que podría llegar a los 11 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas más intensas en momentos puntuales.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La tarde se presentará como un momento ideal para pasear por las calles de Baeza, disfrutar de su rica historia y arquitectura, o simplemente relajarse en uno de sus parques.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 20:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 17:55. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las actividades.

En resumen, el día de hoy en Baeza se presenta como una jornada tranquila y agradable, con cielos despejados, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de la ciudad y de su entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.