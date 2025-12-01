El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

Hoy, 30 de noviembre de 2025, Baeza se prepara para un día con condiciones meteorológicas mayormente favorables. A lo largo de la jornada, el cielo se presentará poco nuboso en las primeras horas, con una transición hacia un estado más nuboso a medida que avanza el día. Las nubes comenzarán a aumentar, pero no se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable.

Las temperaturas durante el día se mantendrán en torno a los 6 grados , lo que sugiere un tiempo fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el sol se eleva, es probable que la sensación térmica se mantenga en torno a los 3 grados, lo que puede hacer que se sienta un poco más frío de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el noreste con una velocidad que alcanzará los 15 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea estar al aire libre. En las horas posteriores, la velocidad del viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 12 km/h, lo que seguirá contribuyendo a esa sensación de frescor.

El amanecer se producirá a las 08:10, brindando una hermosa luz matutina que iluminará la ciudad, mientras que el ocaso se espera para las 17:55, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y la escasa nubosidad en las primeras horas del día permitirán que los habitantes de Baeza aprovechen al máximo el tiempo, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza de su entorno.

En resumen, el día de hoy en Baeza se presenta como una jornada fresca y mayormente soleada, ideal para disfrutar de la ciudad y sus alrededores. Con un tiempo seco y sin lluvias, los ciudadanos pueden planificar sus actividades con confianza, sabiendo que el tiempo acompañará sus planes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.