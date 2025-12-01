El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, en Baena, se prevé un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que rondará el 86%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, donde se prevé que lleguen a los 15 grados. Sin embargo, a lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 67% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

El viento será un factor a tener en cuenta, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, predominando de dirección noreste y sur. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento de hasta 14 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura al ambiente. A medida que el día avance, el viento se suavizará, pero se mantendrá presente, contribuyendo a un tiempo agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades en el exterior. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos, ya que el cielo despejado permitirá que el sol brille con fuerza.

En resumen, el día en Baena se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. La ausencia de precipitaciones y la presencia de un viento suave complementan un día que promete ser placentero para los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.