El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, en Baena, se espera un tiempo mayormente tranquilo, con condiciones que invitan a disfrutar del aire libre. Desde primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista del cielo, lo que podría limitar un poco la visibilidad, pero no afectará significativamente las actividades diarias. A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes dispersas que no impedirán que los rayos del sol hagan su aparición.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un valor constante de 8 grados durante las horas centrales del día, descendiendo ligeramente a 7 grados hacia la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas, ya que las mañanas y las noches pueden ser más frías, mientras que el día podría sentirse más cálido con la exposición al sol.

La humedad relativa será alta, alcanzando un 93% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 87% por la tarde. Esta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se aconseja llevar abrigo, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre durante las horas más frescas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h, predominando de dirección este. Esto significa que, aunque el viento no será fuerte, puede haber momentos en que se sienta un poco más fresco, especialmente en áreas abiertas. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 10 km/h, lo que podría ser un alivio en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean realizar actividades en el campo o disfrutar de un paseo por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas más bajas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.