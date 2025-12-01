El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo variado que promete ser interesante para los habitantes y visitantes de la localidad. A lo largo de la jornada, el cielo estará mayormente nuboso, especialmente durante las primeras horas de la tarde, aunque se espera que las nubes den paso a momentos despejados hacia el final del día. Este cambio en el estado del cielo permitirá disfrutar de algunas horas de sol, lo que podría ser un alivio para aquellos que buscan escapar del frío invernal.

Las temperaturas en Ayamonte hoy oscilarán entre los 11 y 13 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor del mediodía, alcanzando los 13 grados, mientras que por la tarde, se espera que descienda a 11 grados. Este rango de temperaturas sugiere que será un día fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos durante sus actividades al aire libre.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que los niveles se mantendrán elevados, alcanzando hasta un 81% en las horas de la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir de casa.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h. Estas ráfagas de viento pueden ser notables, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades que puedan verse afectadas por el viento.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy se presenta como un día fresco y mayormente nuboso, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán disfrutar de momentos despejados, aunque deberán estar preparados para el viento y la alta humedad. Es un día ideal para pasear por la ciudad, siempre con una chaqueta a mano para combatir el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.