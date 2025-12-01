Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET

El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Andújar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante estas horas oscilarán entre los 3 y 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en los momentos más críticos de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso, especialmente entre las 10 y las 12 del mediodía, cuando las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 11 grados . La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que permitirá una sensación más confortable en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a partir de las 2 de la tarde. Las temperaturas continuarán subiendo, alcanzando un pico de 16 grados hacia las 3 de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 6 de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas frescas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La visibilidad mejorará notablemente a medida que la niebla se disipe, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, Andújar experimentará un día de transición, comenzando con niebla y temperaturas frescas, pero evolucionando hacia un ambiente más cálido y despejado en la tarde. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones durante las primeras horas debido a la niebla y disfruten del tiempo más agradable que se espera en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.

