El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo caracterizado por condiciones mayormente tranquilas, aunque con la presencia de bruma y niebla en algunas horas. Durante la noche, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente sereno. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la bruma se hará más notoria, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la ciudad.

Las temperaturas en Andújar hoy oscilarán entre los 6 y 8 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor del mediodía, alcanzando los 8 grados, mientras que por la tarde y la noche, se espera que descienda a 6 grados. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las horas más frías, generará una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, con valores que rondarán entre el 95% y el 100%. Esta alta humedad, junto con la bruma y la niebla, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es aconsejable tener precaución al realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Predominarán direcciones como el este y el sureste, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco. No se anticipan rachas fuertes, lo que permitirá que el día transcurra sin mayores inconvenientes relacionados con el viento.

En lo que respecta a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de un día seco, aunque con la presencia de niebla y bruma que podría persistir en las horas matutinas y nocturnas. Es importante estar atentos a las condiciones de visibilidad, especialmente para quienes tengan que desplazarse en vehículo.

En resumen, Andújar experimentará un día de clima fresco y húmedo, con bruma y niebla en las primeras horas, temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados, y vientos suaves. Se recomienda precaución en la conducción y abrigarse bien para disfrutar de este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.