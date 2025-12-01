El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre. La temperatura en la mañana se situará en torno a los 11 grados , lo que resulta bastante cómodo para quienes decidan salir a caminar o realizar deporte.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones. Durante las horas centrales, el termómetro podría descender ligeramente, alcanzando los 10 grados en la tarde. Este descenso es normal para la época del año, pero no se anticipan cambios drásticos que puedan afectar la comodidad de los habitantes y visitantes de Almonte.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, especialmente en la mañana, con un 86% de humedad. Esto podría generar una sensación de frescor, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h. Estos vientos, aunque moderados, podrían ser más notables en las horas de mayor intensidad, especialmente en la tarde. Es aconsejable tener en cuenta esta variable si se planea realizar actividades al aire libre, ya que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que se suma a las condiciones favorables para disfrutar de un día soleado y despejado.

En resumen, Almonte disfrutará de un día de clima agradable, con cielos despejados, temperaturas moderadas y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza o participar en actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta en esta jornada de finales de noviembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.