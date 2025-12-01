El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 86% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor al inicio del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más confortable.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 17 grados . A pesar de que el cielo se mantendrá mayormente despejado, se prevé la aparición de algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La brisa del norte, con velocidades que oscilarán entre 9 y 11 km/h, aportará un toque fresco, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no hay previsiones de lluvias que puedan interrumpir las actividades diarias o los planes al aire libre. La tranquilidad del tiempo se verá reflejada en la atmósfera general de la localidad.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 87% al anochecer, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. El ocaso se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que, a pesar de las bajas temperaturas nocturnas, se caracterizará por su estabilidad y ausencia de precipitaciones.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.