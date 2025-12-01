El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento en la sensación térmica.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 11 grados . A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la tarde. Esta variación térmica es típica para esta época del año, pero la ausencia de precipitaciones, que se prevén en cero milímetros, permitirá que los habitantes de Aljaraque realicen actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos, alcanzando hasta un 87% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día. Sin embargo, el tiempo despejado ayudará a que la sensación general sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 11 y 14 kilómetros por hora. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá que la temperatura se sienta más cálida en las horas centrales.

El orto se producirá a las 08:22, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso está previsto para las 18:11, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar de la luz natural. Este clima despejado y fresco es ideal para paseos y actividades al aire libre, así como para disfrutar de la belleza del entorno natural de Aljaraque.

En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un tiempo agradable y despejado, con temperaturas frescas y sin riesgo de precipitaciones. Los habitantes de Aljaraque pueden aprovechar al máximo este día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para diversas actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.