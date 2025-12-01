El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, La Algaba se presenta con un tiempo variado que invita a disfrutar de actividades al aire libre, aunque con algunas consideraciones. Durante la jornada, el cielo estará predominantemente nuboso, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una atmósfera más fresca y húmeda. A medida que avance el día, se espera que el sol haga su aparición, permitiendo que el cielo se despeje en gran parte, lo que brindará momentos agradables para disfrutar del exterior.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente para aquellos que planean salir temprano o permanecer al aire libre durante la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hasta un 83% hacia el final de la jornada. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable estar preparado para un ambiente algo fresco.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de La Algaba pueden planificar sus actividades sin temor a interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que alcanzarán los 13 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en combinación con la alta humedad, por lo que es un buen momento para disfrutar de paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

En resumen, el día se perfila como uno ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con cielos que irán despejándose y temperaturas frescas. La Algaba se prepara para un día agradable, donde la combinación de nubosidad y sol permitirá disfrutar de un ambiente otoñal característico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.