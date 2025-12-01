El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 4 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 62% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 10 y 15 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, sobre todo durante las primeras horas del día y al caer la tarde.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se espera un ligero aumento en la nubosidad, lo que podría dar lugar a un atardecer pintoresco.

La puesta de sol se producirá a las 17:57, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades cálidas, gracias a la escasa nubosidad que se anticipa. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente favorable y sin riesgo de lluvias. Se recomienda aprovechar las horas de sol y el ambiente fresco para realizar paseos o actividades recreativas en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.