El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por condiciones meteorológicas que se caracterizan principalmente por la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la jornada. A partir de las 19:00 horas, se espera que la niebla cubra gran parte del territorio, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. La niebla persistirá hasta bien entrada la mañana, por lo que se recomienda a los conductores extremar las precauciones al circular.

A medida que avance el día, las condiciones de visibilidad mejorarán ligeramente, aunque la bruma podría mantenerse en algunas áreas. La temperatura durante la mañana será fresca, comenzando en torno a los 5 grados , descendiendo a 4 grados en las horas siguientes. A partir de la tarde, se prevé que la temperatura se estabilice en torno a los 3 grados, lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose en niveles cercanos al 99% durante la mayor parte de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, contribuirá a la sensación de frío, por lo que se aconseja a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto y la niebla será predominante, no habrá acumulación de agua en forma de lluvia.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que oscilarán entre 1 y 6 km/h, predominando de direcciones variables como el este, sur, noreste y sureste. Estas condiciones de viento suave no deberían causar inconvenientes, pero podrían ser un alivio momentáneo en la sensación térmica.

En resumen, el día en Alcalá la Real se presentará con niebla y bruma, temperaturas frías y alta humedad, pero sin precipitaciones. Los ciudadanos deben estar preparados para un día invernal, con precauciones al conducir y abrigándose adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.