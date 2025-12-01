El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:18. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 9 grados , con una ligera disminución en las horas más tempranas.

A partir de las 7 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque seguirán siendo escasas, con un estado de "poco nuboso" que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas alcanzarán su punto más bajo a las 6 de la mañana, con 7 grados, y comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando los 12 grados a las 11 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% y disminuyendo a un 72% hacia el mediodía.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con la presencia de nubes altas a partir de la 1 de la tarde. Este cambio en el estado del cielo se mantendrá hasta el final de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . La máxima se alcanzará a las 3 de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 17 grados. La humedad relativa seguirá disminuyendo, alcanzando un 60% hacia las 3 de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas se registrarán a las 11 de la mañana, alcanzando los 20 km/h. A medida que avance la tarde, el viento se suavizará, con velocidades que disminuirán a 2 km/h hacia la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y fresco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados a las 11 de la noche, con un cielo que se mantendrá cubierto por nubes altas. El ocaso se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque comenzó despejado, se tornará más nublado a medida que avance la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.