El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes cubran el cielo en ciertos momentos. Durante la jornada, el estado del cielo se caracterizará por ser nuboso en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se prevé que las nubes den paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado en la mayor parte del tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados . En la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados, descendiendo a 11 grados durante la tarde y llegando a los 10 grados al caer la noche. Este ligero descenso en la temperatura es típico de la transición hacia el invierno, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 83% por la mañana y aumentando hasta un 87% por la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable que los habitantes de Alcalá de Guadaíra se preparen para un día fresco y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los pronósticos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Este clima seco es ideal para paseos y actividades familiares, especialmente en las horas centrales del día cuando el sol brille con más fuerza.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 21 km/h. En las primeras horas de la mañana, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 21 km/h, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas frescas y un ambiente seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y la ausencia de precipitaciones promete un día agradable para todos los habitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.