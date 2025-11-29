El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 29 de noviembre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 15 grados . La jornada comenzará con un ambiente fresco, con termómetros marcando 7 grados a las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 78% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 52% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se sienta más cómodo conforme la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y placentero.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas. Aunque esta probabilidad es baja, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar del aire libre y las actividades comunitarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.