El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:16. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que rondará el 77% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad comenzará a descender, alcanzando un 66% hacia el mediodía. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantenga mayormente despejado, se prevé la aparición de nubes altas a partir de la tarde, lo que podría dar un aspecto diferente al cielo sin afectar la luminosidad general.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las primeras horas del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, predominando la dirección noreste. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección oeste y su velocidad se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables para disfrutar de paseos y eventos al exterior. Sin embargo, hacia el final de la tarde, a partir de las 18:06, cuando el sol se oculte, las temperaturas comenzarán a descender rápidamente, alcanzando los 10 grados a las 23:00.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se caracteriza por un inicio de jornada despejado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un cielo que se irá cubriendo de nubes altas hacia la tarde. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse un poco al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.