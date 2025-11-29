El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, se espera en Úbeda un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 5 grados, alcanzando un leve descenso a 4 grados en las horas más frías de la mañana.
A medida que avanza el día, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 6 grados a media mañana y llegando hasta los 9 grados al mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% y disminuyendo gradualmente hasta un 57% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable.
Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas. A pesar de esto, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, con un valor de 12 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la tarde-noche.
El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h hacia el final del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 17:55. Las temperaturas caerán a 8 grados hacia las 7 de la tarde y se estabilizarán en torno a los 7 grados durante las últimas horas de la jornada. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 74% hacia la medianoche.
En resumen, el día en Úbeda se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de sol y un viento suave hará que sea un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.
