El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, se espera en Úbeda un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 5 grados, alcanzando un leve descenso a 4 grados en las horas más frías de la mañana.

A medida que avanza el día, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 6 grados a media mañana y llegando hasta los 9 grados al mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% y disminuyendo gradualmente hasta un 57% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas. A pesar de esto, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, con un valor de 12 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la tarde-noche.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h hacia el final del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 17:55. Las temperaturas caerán a 8 grados hacia las 7 de la tarde y se estabilizarán en torno a los 7 grados durante las últimas horas de la jornada. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 74% hacia la medianoche.

En resumen, el día en Úbeda se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de sol y un viento suave hará que sea un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.