El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, con un mínimo de 5 grados, mientras que por la tarde se espera un aumento gradual que alcanzará los 17 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 91% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. Sin embargo, no se anticipan condiciones de tormenta ni precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar ropa adecuada para las temperaturas frescas de la mañana y la noche, así como protección solar para las horas más cálidas del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este un día propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, Tomares disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que irán en aumento y un viento moderado del norte. La ausencia de precipitaciones y la buena visibilidad contribuirán a un ambiente agradable a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.