El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana. El cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a partir del mediodía, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no se anticipan lluvias en el horizonte.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 15:00 horas. La humedad comenzará a descender, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, el viento del norte, que soplará con rachas de hasta 18 km/h, podría hacer que la sensación de frío persista, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé un aumento en la nubosidad hacia la tarde-noche, con la aparición de nubes altas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 22:00 horas. La humedad relativa aumentará, llegando a un 88% al final del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será muy baja, con un 5% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, aunque no se prevén condiciones severas. La tranquilidad del tiempo permitirá disfrutar de actividades al aire libre, especialmente durante las horas centrales del día, cuando las temperaturas son más agradables.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se caracteriza por un día mayormente despejado, con temperaturas frescas por la mañana, un ligero aumento durante la tarde y un descenso hacia la noche, todo ello sin riesgo de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.