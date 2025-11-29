El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco, con temperaturas que rondarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia de vientos moderados. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h, alcanzando rachas de hasta 13 km/h en las horas más cálidas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormenta hacia la noche, donde se estima un 15% de posibilidad entre las 7 y 9 de la tarde. Sin embargo, las condiciones meteorológicas no indican que se produzcan lluvias, lo que permitirá que los habitantes de La Rinconada disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La humedad relativa comenzará a descender a medida que las temperaturas aumenten, situándose en torno al 60% por la tarde. Esto, junto con el incremento de la temperatura, generará un ambiente más agradable para disfrutar de la jornada. Sin embargo, al caer la noche, la humedad volverá a aumentar, alcanzando un 89% hacia las 11 de la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En resumen, el día de hoy en La Rinconada se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables durante la tarde y un ligero aumento en la nubosidad hacia la noche. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse un poco al caer la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.