El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 11 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleva, la humedad se estabilizará en torno al 60%, lo que hará que el tiempo sea más confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del este con velocidades que rondarán entre los 10 y 13 km/h. Este viento ligero será un acompañante constante durante el día, proporcionando un alivio ante las temperaturas frescas. A partir de la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el sureste, pero manteniendo una intensidad similar.

A lo largo de la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 12 grados hacia las 19:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas a partir de la tarde, lo que no afectará significativamente la luminosidad del día.

En términos de precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento ligero, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de diversas actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.