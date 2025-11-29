El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las temperaturas se mantendrán frescas, rondando entre los 4 y 6 grados .
A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. Este ligero ascenso en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 62% y el 68%, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para paseos y actividades recreativas.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades de hasta 2 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y aumentará su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para realizar excursiones o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.
A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 17:59, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al caer la noche se sitúen alrededor de los 6 grados. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, ofreciendo una hermosa vista del firmamento estrellado.
En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo mayormente despejado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.
