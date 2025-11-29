El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Pozoblanco se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán las más frías, con temperaturas que rondarán los 3 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 6 grados. Es recomendable que los habitantes de Pozoblanco se vistan adecuadamente para enfrentar el frío matutino y nocturno.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad. Durante la mañana, la humedad se mantendrá en torno al 66%, aumentando progresivamente a medida que el día avanza.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta la tarde. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 19:00 a 01:00, con un 10% de probabilidad, aunque no se anticipan acumulaciones de lluvia. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones climáticas se mantendrán mayormente secas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento durante el día y descenderán por la noche. La alta humedad y la posibilidad de tormentas en la tarde hacen que sea prudente estar preparado para cualquier eventualidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.