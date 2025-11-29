El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C a las 5°C durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando los 10°C a las 11°C hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 87% y disminuyendo a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados hará que la sensación térmica sea bastante agradable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. No se prevén rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y sereno.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia a lo largo de las 24 horas. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o eventos sociales. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la estabilidad del tiempo para hoy.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 17°C. Sin embargo, conforme se aproxime el ocaso, que ocurrirá a las 18:03, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12°C hacia la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día.

En resumen, Palma del Río disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y un viento suave hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.