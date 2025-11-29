El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 5 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 17 grados hacia las 15:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 71% y alcanzando picos de hasta el 91% en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes de Los Palacios y Villafranca disfruten de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de planes en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una jornada agradable, con cielos despejados y temperaturas moderadas, perfectas para disfrutar del final de noviembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.