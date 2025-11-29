El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Osuna se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 16 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 10 km/h. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. Las nubes altas, que aparecerán a partir de las 14:00 horas, no afectarán significativamente la luminosidad del día, permitiendo que los rayos del sol sigan iluminando la localidad. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 y 16 grados hasta las primeras horas de la noche.

En cuanto a la noche, se prevé que el cielo continúe cubierto de nubes altas, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, que se producirá a las 18:03 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 61% al final de la jornada.

El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, tendrá ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 km/h, lo que aportará una sensación de frescura, especialmente durante la noche. Sin embargo, no se esperan condiciones adversas que puedan afectar la tranquilidad de los habitantes de Osuna.

En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Osuna, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y una brisa suave. No se anticipan lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes aprovechen al máximo las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.