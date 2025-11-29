El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 15 a 16 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 46% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, dado que la radiación solar puede ser intensa durante el día.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Esta brisa será más notable en las horas de la tarde, lo que puede proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, no se esperan rachas de viento significativas que puedan causar molestias.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, pero no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para actividades recreativas, paseos y encuentros familiares.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 61% al caer la tarde, lo que puede hacer que la sensación de frescor se acentúe. La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el final de un día mayormente soleado y agradable.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día de clima favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.