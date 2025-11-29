El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Montilla se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 58%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará poco nuboso hasta el mediodía, con temperaturas que irán en aumento, alcanzando los 9 grados a las 10 de la mañana y llegando a los 11 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 11 km/h desde el sureste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de nubes altas a partir de la 1 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 15 grados a las 3 de la tarde, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa se situará en torno al 46% a media tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y agradable para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados a las 8 de la tarde y bajando a 9 grados hacia las 9 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 6 de la tarde. Las condiciones de viento seguirán siendo moderadas, con rachas que oscilarán entre 6 y 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que los planes no se verán afectados por el tiempo. En resumen, Montilla disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.