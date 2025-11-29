El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 17 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco 9 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde.

A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, con valores que se mantendrán en torno a los 15-16 grados durante la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 11 grados hacia el final del día. La sensación térmica será moderada, gracias a la baja humedad relativa que se espera, que rondará entre el 59% y el 92% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo gradualmente.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de manera suave, con velocidades que variarán entre 2 y 17 km/h. Predominarán las direcciones del noreste y oeste, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que contribuye a un ambiente tranquilo y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que, aunque el tiempo será mayormente favorable, se mantengan atentos a los cambios de temperatura al caer la noche.

La salida del sol está programada para las 08:20, mientras que el ocaso se producirá a las 18:10, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. En resumen, Moguer disfrutará de un día de clima estable y agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre, con un cielo despejado y temperaturas moderadas que invitan a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.