El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 43% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será bastante confortable, especialmente para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. Esto podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

No se esperan precipitaciones en Martos, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean la localidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 17:58. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 71% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural que ofrece la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.