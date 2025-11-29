El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:14. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 68%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 10 de la mañana. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más agradable. Sin embargo, a partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando un máximo de 17 grados a las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con la disminución de la humedad, hará que la tarde sea bastante agradable para actividades al aire libre. El viento, que soplará principalmente del sureste, alcanzará velocidades de hasta 10 km/h, lo que puede aportar una ligera brisa refrescante.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados a las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:04. La humedad relativa aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 70% a las 21:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas que descenderán hasta los 10 grados a las 23:00 horas. El viento se mantendrá en torno a los 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 19 km/h en algunos momentos. En resumen, el día de hoy en Marchena se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en las primeras horas, seguido de un aumento de nubes altas sin riesgo de lluvia, y temperaturas agradables que permitirán disfrutar de un día otoñal muy placentero.

