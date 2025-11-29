El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará despejado hasta el mediodía, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. Se prevé que a las 10 de la mañana la temperatura alcance los 9 grados, y a las 12 del mediodía, se espera que llegue a los 11 grados. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará. Desde la 1 hasta las 6 de la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con un valor de 17 grados, lo que hará que la tarde sea templada. La humedad relativa también disminuirá, situándose en torno al 50-60%, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más seco.

El viento, que soplará del norte y noreste, tendrá una velocidad moderada, alcanzando rachas de hasta 19 km/h en las horas más cálidas del día. Esto puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. A las 8 de la tarde, se espera que la temperatura baje a 13 grados, y para las 10 de la noche, se situará en torno a los 10 grados. La humedad aumentará, alcanzando hasta el 91% hacia el final de la jornada.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado, con un ligero aumento de nubes por la tarde, pero sin riesgo de lluvia. Las temperaturas serán agradables durante el día, pero se recomienda abrigarse un poco al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.