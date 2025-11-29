El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 y 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 92%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará poco nuboso, manteniendo temperaturas estables alrededor de los 6 grados hasta el mediodía. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo. Sin embargo, se recomienda llevar abrigo, especialmente para aquellos que planeen estar al aire libre.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que cubrirán el cielo. A partir de las 3 de la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 16 grados hacia las 4 de la tarde. La humedad relativa seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Este viento será más notable durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el aumento de temperatura. Sin embargo, no se prevén rachas fuertes que puedan causar incomodidades.

A partir de las 7 de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 6 de la tarde. La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la franja horaria de 7 a 9 de la noche, aunque no se esperan lluvias significativas.

La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando hasta el 90% hacia la medianoche. En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables durante la tarde, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.