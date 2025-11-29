El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un inicio de jornada agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 7 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia, ya que no se prevén precipitaciones en todo el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, se registrará un ligero aumento en la humedad, alcanzando hasta un 73% en las horas más frescas de la noche. Esto es típico de la transición hacia el invierno, pero no afectará la calidad del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Este viento suave será un complemento perfecto para el tiempo despejado, haciendo que las temperaturas se sientan más agradables. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento varíe, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante.

A medida que el sol se ponga a las 18:01, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 6 grados en las horas de la noche. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de un paseo bajo las estrellas o una reunión al aire libre. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del cielo nocturno.

En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. La combinación de un cielo despejado, temperaturas moderadas y un viento suave hará de este día una experiencia placentera para todos los lucentinos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.