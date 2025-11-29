El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 8 grados , con una ligera disminución a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en la tarde, proporcionando un ambiente relativamente agradable para actividades al aire libre.
El estado del cielo se caracteriza por un predominio de nubes altas durante gran parte del día, aunque también se registrarán momentos de cielo poco nuboso. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un cielo poco nuboso, pero a medida que el día avance, las nubes altas irán ganando protagonismo, especialmente en la tarde y la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 5% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque las posibilidades de tormenta son igualmente bajas.
La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 48% hacia la tarde. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 4 a 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 10 km/h en la tarde. La dirección del viento cambiará a suroeste por la tarde, lo que podría contribuir a una ligera sensación de frescura en el ambiente.
Los momentos más frescos del día se experimentarán en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, cuando las temperaturas desciendan nuevamente a alrededor de 9 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el inicio de una noche que se espera tranquila y sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas.
En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta como un día fresco y mayormente nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la ligera brisa que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.
