El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, se espera en Linares un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol.
Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 13 grados en las horas centrales de la tarde. Se recomienda a los habitantes de Linares vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura que se experimentarán a lo largo del día.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este y del oeste. Durante la mañana, la velocidad del viento alcanzará hasta 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 22 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.
La salida del sol se producirá a las 08:09 y se espera que se oculte a las 17:55, brindando un día con aproximadamente 9 horas de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.
En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para aprovechar el sol y la frescura del ambiente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Emacsa comienza la fase de ejecución de la cubierta del tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir en Córdoba
- Hitachi Energy abre expediente disciplinario a 76 trabajadores de su fábrica de Córdoba por encerrarse en sus instalaciones
- Urbanismo aprueba la construcción de doce hangares en el aeródromo de Villarrubia: 'Va a ser un giro al negocio
- Todo lo que tienes que saber de la agenda de ocio del finde en Córdoba: de la Media Maratón a Chiquilandia, pasando por Isabel Aaiún
- Santa Rosa Day 2025: el comercio de barrio toma las calles con talleres, ‘flashmob’ y conciertos
- Una persona herida en un choque entre dos turismos en Córdoba capital
- Detenido e ingresado en prisión el hombre que intentó apuñalar a un conductor de Aucorsa el pasado sábado