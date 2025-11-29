El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 17 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 89% y disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando un 55% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La niebla que se ha reportado en la madrugada se disipará rápidamente, permitiendo que el sol brille con fuerza.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a partir de las 19:00 horas, existe una probabilidad del 45% de tormentas, aunque esto se refiere a un periodo específico y no necesariamente indica que se materializarán. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas si se planean actividades al aire libre en la tarde-noche.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta favorable para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado y temperaturas agradables. Sin embargo, se recomienda precaución ante la posibilidad de tormentas en la tarde, así como estar preparados para las ráfagas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.