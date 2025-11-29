El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 71% y alcanzará hasta un 90% en las horas más frías de la mañana.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 16 grados, proporcionando un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y aumentará su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con valores que podrían llegar a los 17 grados . A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia la noche. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 89% hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se caracteriza por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables durante el día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.