El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 62% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 30 km/h hacia las 20:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. A pesar de esto, las condiciones generales del viento no serán adversas y no se anticipan problemas para quienes se desplacen por la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 10 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 17:57, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y despejada. Las temperaturas nocturnas caerán hasta los 9 grados, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o para abrigarse si se sale a la calle.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento suave y temperaturas moderadas hará que la jornada sea placentera, permitiendo a los habitantes y visitantes disfrutar de la belleza de la ciudad en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.