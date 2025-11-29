El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 10 grados a las 9 y 10 de la mañana. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la presencia de vientos del norte, que soplarán a velocidades de entre 15 y 21 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

A partir de las 8 de la mañana, comenzarán a aparecer nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la situación cambiará. Desde las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 55% entre las 19:00 y las 01:00 de la madrugada del día siguiente. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero es recomendable que los isleños estén preparados para posibles chubascos.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 17 grados . Sin embargo, la sensación de frío podría persistir debido a la humedad y el viento, que podría alcanzar rachas de hasta 27 km/h en las horas más cálidas del día. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles confortables, rondando el 70%.

A medida que se acerque la noche, las nubes se irán haciendo más densas, y la probabilidad de lluvia se mantendrá durante la tarde y la noche, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias ligeras. La temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 10 de la noche.

En resumen, el día de hoy en Isla Cristina se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo fresco y variable, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.