El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, las condiciones serán ideales para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 83%, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas.
A medida que avanza la mañana, el cielo seguirá despejado hasta aproximadamente las 7 de la mañana, cuando comenzará a aparecer bruma y niebla, especialmente en las zonas más cercanas al mar. Esto podría afectar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a los conductores. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados , y la humedad seguirá en aumento, alcanzando un 85% hacia las 8 de la mañana.
Durante la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 3 de la tarde. La sensación térmica será agradable, pero la alta humedad, que podría bajar a un 59% hacia las 3 de la tarde, podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco de lo habitual.
El viento soplará del norte, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas expuestas. A medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h.
Hacia la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a las 10 de la noche. La humedad aumentará, llegando a un 88% hacia la medianoche. No se prevén lluvias ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y despejada.
En resumen, Huelva experimentará un día mayormente soleado con algunas nubes altas en la tarde, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la bruma matutina y a las variaciones de temperatura a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.
