El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 11 grados hacia el mediodía.

A lo largo de la tarde, el cielo continuará con pocas nubes, manteniendo un ambiente agradable y soleado. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a un 60% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h. Esta brisa ligera será un alivio en las horas más cálidas, haciendo que la temperatura se sienta más fresca. Sin embargo, se prevé que hacia la tarde, la velocidad del viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar, ya que la visibilidad será óptima.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno tranquilo y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.