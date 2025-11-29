El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:14. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 3 y 7 grados , lo que sugiere que será recomendable abrigarse al salir.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando lentamente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, rondando el 79%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia.

Durante la tarde, el cielo continuará con nubes altas, pero sin llegar a cubrir completamente el sol. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 17 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 39% hacia las horas de la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos de dirección variable, predominando del este y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 18:03. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para los habitantes de Écija.

En resumen, el día de hoy en Écija se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. Se recomienda llevar abrigo durante las primeras horas y disfrutar del sol durante la tarde, aprovechando las agradables temperaturas que se esperan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.