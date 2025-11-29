El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que rondará el 74% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, el cielo se mantendrá poco nuboso hasta el mediodía, con temperaturas que alcanzarán los 9 grados a las 10 de la mañana y subirán hasta los 11 grados a las 11 de la mañana. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo se tornará más nublado, con la aparición de nubes altas que cubrirán el horizonte. A las 2 de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados .

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. En las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% hasta las 7 de la tarde, aumentando ligeramente a un 5% en la franja horaria de 7 a 8 de la tarde. Esto sugiere que, aunque hay una leve posibilidad de lluvia, es poco probable que se materialice.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 9 de la noche. La humedad aumentará, llegando a un 90% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de frescura. El ocaso se producirá a las 18:07, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se tornará más nublado a medida que avance la tarde. En resumen, se prevé un día agradable en Coria del Río, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la ligera brisa y la posible nubosidad vespertina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.