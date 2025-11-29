El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una luminosidad agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados durante la madrugada y las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura se eleve gradualmente, alcanzando los 12 grados a mediodía y llegando a su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se registrarán 16 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 20:00 horas.
La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 97% en las primeras horas y disminuyendo lentamente hasta un 67% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que contribuirá a un ambiente agradable para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades deportivas, ya que el tiempo será mayormente estable y sin interrupciones.
En resumen, Córdoba vivirá un día de clima fresco y mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer en esta época del año.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.
