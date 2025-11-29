El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una luminosidad agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados durante la madrugada y las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se eleve gradualmente, alcanzando los 12 grados a mediodía y llegando a su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se registrarán 16 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 97% en las primeras horas y disminuyendo lentamente hasta un 67% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que contribuirá a un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades deportivas, ya que el tiempo será mayormente estable y sin interrupciones.

En resumen, Córdoba vivirá un día de clima fresco y mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.