El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 5 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 17 grados en su punto máximo.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 80%, pero se espera que disminuya a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 49% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se mantiene en un 15% solo en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen.

A medida que se acerque la tarde, los cielos comenzarán a mostrar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 18:07, momento en el que el cielo podría adquirir tonalidades cálidas, ofreciendo un espectáculo visual para los habitantes de la localidad.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza en esta época del año.

